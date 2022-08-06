Погода на 6 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

В Ялте малооблачно, небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах в силе чрезвычайная пожарная опасность.

- В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+28°, юго-восточный ветер 1-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Евпатории +22…31°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Малооблачно.

В Керчи +25 …+29 °, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +23 …+30°, северный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+27°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +20…+31°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Ясно.

В Армянске +22 …+30°, скорость восточного ветра 4-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°.

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