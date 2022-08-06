В Евпатории «домушники» ограбили пенсионера на 24 тысячи рублей

Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Евпатории воры-домушники пробрались в квартиру к пожилому местному жителю и похитили его деньги - 24 тысячи рублей. Как рассказали в пресс-службе крымской полиции, к правоохранителям обратился сам пострадавший пенсионер.

Полицейские осмотрели квартиру пожилого евпаторийца и поняли, что вероятнее всего, воры проникли в квартиру путем подбора ключей. Найти «домушников» удалось быстро - ими оказались 42-х и 47-летние местные жители.

- В автомобиле одного из подозреваемых, полицейские обнаружили орудия преступления: отмычки, рации, вещество для изготовления слепков ключей, перчатки и множество головных уборов для быстрой смены внешности, - отметили в пресс-службе МВД.

На воров завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчины задержаны. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы, а полиция выясняет, не было ли у воров и других жертв.