На концерт певца SHAMAN в Симферополе раскупили все билеты

SHAMAN выступит в Симферополе 25 августа Фото: Даниил ОПАРИН

Концерты российского исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, в Крыму имеют все шансы стать аншлаговым. Все билеты на выступление артиста уже проданы в Симферополе.

По данным сайта kassa24.ru (именно на этой платформе билеты можно купить онлайн), на вечер 6 августа мест в Крымском музыкальном театре уже не осталось.

Билеты на концерт российского исполнителя раскупили как горячие пирожки. Не помешала даже высокая цена - 5 тысяч рублей. Фото: скриншот с сайта kassa24.ru

Напомним, SHAMAN выступит в крымской столице 25 августа. Это станет финалом тура Ярослава Дронова по полуострову. С 15 по 19 августа музыканта можно будет увидеть на фестивале «Таврида.Арт» в Судаке, а позже певец отправится в тур по четырем городам полуострова. 21 августа он выступит в Феодосии, а днем позже - в Ялте. 24 августа SHAMAN споет для поклонников из Севастополя.

Стоит отметить, что поклонники еще имеют все шансы увидеть любимого музыканта вживую - билеты на концерты SHAMAN’а еще есть в наличии в других городах полуострова.