В Симферополе 8 августа отключат электричество на 17 улицах

Свет отключат на время. Фото: архив КП

8 августа Симферополь частично останется без света. Возникнут перебои с электроснабжением на 17 улицах, 2 переулках и 1 проспекте. Причина проблем с электроснабжением – ремонтные работы. Света не будет с 8.00 до 17.00.

Где отключат электричество в Симферополе:

- переулок Шелковичный, 2-14 , 1-19 ; Садовый, 12-16 , 13-25;

- проспект Победы, 112-140, 290, 312, 215-243 ;

- улицы Титова, 2-16 , 1-71 ; Перегонец, 18-42 , 11, 21-37 ; Озерова, 1-22; Октябрят, 6-16 , 1-11 ; Савватеева, 2-26 , 1-11 , 23; Краснодарская, 2-40 , 3-19 ; Барышева, 2-32 , 1-21; Садовая, 18-36 , 19-35 ; Подводников, 14-22 , 13-25 ; Репина, 66-108 , 75-99 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27 .

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50