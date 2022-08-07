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Общество7 августа 2022 17:14

«Желтый» уровень опасности в Севастополе продлили до 14 августа

По данным правоохранительных органов, угроза совершения теракта сохраняется
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили еще на неделю, до 14 августа.

- На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта в Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на период до 18:00 14 августа, - сообщили в пресс-службе правительства города.

Напомним, в городе-герое ввели «желтый» уровень террористической опасности в связи с тем, что в штабе Черноморского флота взорвался беспилотник, оснащенный взрывным устройством. Из-за взрыва пострадали шесть человек.