Евпатория вошла в пятерку российских городов с самым бюджетным жильем для отдыха в начале осени

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Евпатория попала в пятерку городов, где семейные туристы могут снять самое бюджетное жилье в начале осени. Такие данные публикует российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Также в список городов с недорогим размещением в августе и сентябре попали Анапа, Екатеринбург и Пятигорск.

- Спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года, - уточнили специалисты Tvil.ru.

Также аналитики заявили, что самые «семейные» города для бархатного сезона – Пятигорск и Сортавала.

Туристы с детьми в сутки в среднем тратят на жилье от 3 до 5 тысяч рублей. Средняя цена ночевки в Евпатории – 3900 рублей.