В Крыму бесследно исчез 44-летний житель Севастополя

Станислав Максимов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Севастополя.

- Пропал Максимов Станислав Владимирович, 44 года (1977 года рождения), город Севастополь, - сообщили волонтеры, отметив, что уже 10 месяцев, с 9 октября 2021 года близкие не знают где он и что с ним - нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые, короткая стрижка.

К сожалению, неизвестно, в чем был одет пропавший мужчина.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, то будьте добры, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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