В Крыму осудили мужчину за зверское убийство 24-летней давности

Преступника приговорили к 14 годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму вынесли приговор 44-летнему мужчине, который в 1998 году расправился с молодой девушкой. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, его осудили по двум уголовным статьям - «Насильственные действия сексуального характера» и «убийство».

Напомним, о страшном случае «Комсомолка» сообщала ранее. Произошло все еще 24 года назад. Обвиняемому тогда было 20 лет. Он коротал время в компании приятеля, разгуливая с ним по улицам Ялты. Чтобы приключения по ночному городу не казались скучными, мужчины напились и приняли наркотики. В какой-то момент у одного из подъездов парни встретили свою 26-летнюю знакомую. Они затащили девушку под лестницу дома и поочередно совершили с ней непристойности.

- В целях избежания наказания мужчины удушили девушку, используя ее одежду. Подсудимый скрылся от органов предварительного расследования. Однако в ноябре 2021 года он был задержан правоохранительными органами, - говорится в сообщении прокуратуры.

Ялтинский городской суд приговорил убийцу к 14 годам колонии строгого режима. Стоит отметить, что кара настигла и его приятеля - на данный момент мужчина уже мертв.