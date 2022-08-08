Симферопольцу грозит 12 лет тюрьмы за грамм наркотиков

Парня задержали с поличным. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе задержали 30-летнего местного жителя, который средь бела дня распространял наркотики через «закладки». Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, молодого человека приметили сотрудники патрульно-постовой службы.

Поймали парня с поличным - при нем нашли почти грамм экстази. Он признался, что заказал наркотики на одном из запрещенных сайтов.

- Задержанный поднял закладку в районе села Фонтаны и направился в железнодорожный район Симферополя, с дальнейшим умыслом сбыта данного вещества, путем осуществления закладок в тайниках в земле, - отметили в пресс-службе крымской полиции.

Экспертиза показала, что обнаруженное вещество действительно является наркотическим. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по третьей части статьи 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

На данный момент симферополец находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.