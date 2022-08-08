В Крыму коронавирусом за сутки заболели 199 человек

Госпитализировано за сутки 29 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму 8 августа зафиксировано 199 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные предоставил республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 29 пациентов, количество выздоровевших за сутки составляет 160 человек, - говорится в сообщении министерства здравоохранения республики Крым.

К счастью, летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день число заболевших в Крыму за все время пандемии составляет 186 тыс. 511 человек, а победить заболевание удалось 178 тыс. 662 крымчанам.

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