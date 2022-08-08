Для крымских детей-сирот в этом году купят 180 квартир

Число квартир, которое планируется приобрести для крымских сирот, рекордное Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму для детей-сирот в этом году закупят 180 квартир. Как сообщает «КИА» со ссылкой на заместителя министра образования республики Тимура Асанова, это количество на данный момент является рекордным.

Половина жилья для крымских детей-сирот уже приобрели - 90 квартир. Оставшуюся часть планируют закупить осенью 2022 года.

Немного сбавила темпы конъюнктура нашего крымского рынка - летом купить квартиры всегда достаточно сложно, но я уверен, что за сентябрь-октябрь мы достигнем намеченных цифр, - подчеркнул Тимур Асанов

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