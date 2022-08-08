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Происшествия8 августа 2022 10:55

Свернули на «ложную» тропу: две туристки заблудились ночью в горах Крыма

Жительниц Казани и Ярославля эвакуировали спасатели
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сейчас жительницы материка в безопасности. Фото: пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

Сейчас жительницы материка в безопасности. Фото: пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

На горе Аю-Даг ночью заблудились две туристки из Казани и Ярославля. Девушки не смогли выбраться самостоятельно и обратились к спасателям. Как сообщили в пресс-служба МЧС Крыма, искали пропавших целый час.

- Спасатели установили телефонный контакт с девушками, выяснили их предполагаемое местонахождение и дали необходимые рекомендации, как безопасно дождаться помощи в темное время суток, - рассказали в пресс-службе МЧС.

37-летнюю и 21-летнюю туристок обнаружили в горах на труднопроходимом, осыпном участке. Выяснилось, что уроженки Ярославля и Казани вышли на «ложную» тропу и попросту потерялись.

На данный момент с гостями полуострова все в порядке - спасатели эвакуировали жительниц материка в безопасное место.