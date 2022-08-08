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Происшествия8 августа 2022 13:16

В Симферопольском районе загорелся автомобиль: его тушили почти час

Инцидент произошел в селе Доброе
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Автомобиль Daewoo Nexia сгорел дотла. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Автомобиль Daewoo Nexia сгорел дотла. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Симферопольском районе дотла сгорел легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, все произошло вечером 7 августа в селе Доброе.

Сообщение о горящей легковушке поступило в 21:48. На место немедленно выехала дежурная смена пожарной части в составе трех человек. Выяснилось, что на открытой территории полыхает автомобиль Daewoo Nexia.

Причины пожара выясняются. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Причины пожара выясняются. Фото: пресс-служба МЧС по РК

- В течение 50 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 8 квадратных метров. В результате происшествия автомобиль был полностью уничтожен огнем, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются эксперты. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Пострадавших при пожаре, к счастью, нет. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Пострадавших при пожаре, к счастью, нет. Фото: пресс-служба МЧС по РК