В Симферопольском районе загорелся автомобиль: его тушили почти час

Автомобиль Daewoo Nexia сгорел дотла. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Симферопольском районе дотла сгорел легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, все произошло вечером 7 августа в селе Доброе.

Сообщение о горящей легковушке поступило в 21:48. На место немедленно выехала дежурная смена пожарной части в составе трех человек. Выяснилось, что на открытой территории полыхает автомобиль Daewoo Nexia.

Причины пожара выясняются. Фото: пресс-служба МЧС по РК

- В течение 50 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 8 квадратных метров. В результате происшествия автомобиль был полностью уничтожен огнем, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются эксперты. К счастью, при пожаре никто не пострадал.