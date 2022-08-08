На одной из улиц Симферополя появится «живая изгородь»

Сотрудники городских учреждений уже приступили к работе. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На улице Севастопольской в Симферополе появится «живая изгородь». Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, к работам по озеленению уже приступили сотрудники МБУ «Город» и МБУ «Горзеленхоз».

- Сегодня рабочие выкапывают старые, поврежденные растения, после чего высадят новые, - говорится в сообщении мэрии Симферополя.

Таким образом, уже в скором времени на улице города появится эстетичная и, что немаловажно, экологичная «живая изгородь».

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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