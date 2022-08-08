В Крыму конкурсный управляющий вымогал семь миллионов за прекращение судебной задолженности

Вымогателя и его посредника задержали сотрудники полиции и ФСБ. Фото: пресс-служба Следкома по крыму и Севастополю

Конкурсный управляющий «Крымской инвестиционной компании» обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, 33-летнего арбитражного управленца задержали симферопольские сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД совместно с оперативниками ФСБ.

По данным Следкома, уроженец Волгограда, занимающий должность конкурсного управляющего крымской фирмы обнаружил, что ООО «Крым-Инвест» задолжало предприятию 102 млн рублей. За выплаты в 200 тысяч рублей ежемесячно мужчина предложил приостановить процесс взыскания задолженности.

- На протяжении времени оговоренные суммы передавались частями, а спустя время были выдвинуты новые требования - за семь млн рублей судебный процесс по взысканию задолженности будет не только затянут, но и прекращен вовсе, - отметили в пресс-службе СК.

В преступной схеме был замешан и другой арбитражный управляющий. По информации оперативников, он выступал в качестве посредника при совершении незаконной сделки. Как добавили в пресс-службе МВД Крыма, нечистого на руку управленца задержали при передаче части подкупа - пяти миллионов рублей. В Волгограде задержали и второго фигуранта.

На данный момент оба фигуранта задержаны. Им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

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