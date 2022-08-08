Крымская «колдунья» завладела ювелиркой на 60 тысяч рублей под предлогом снятия порчи

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Джанкое задержали мошенницу, которая обманом завладела ювелирными украшениями пенсионерки на сумму свыше 60 рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, в полицию обратился 36-летний сын потерпевшей.

- На месте происшествия опрошена потерпевшая, которая призналась, что сама не поняла, как это случилось. Под предлогом снятия порчи, она передала подозреваемой несколько золотых сережек завернутые в денежные купюры, - рассказали в пресс-службе крымской полиции.

Когда правоохранители задержали «колдунью», она во всем призналась. «Проклятую» ювелирку мошенница сдала в ломбард, а деньги потратила.

В отношении крымчанки завели уголовное дело за мошенничество. Снимать порчу ей теперь грозит в местах не столь отдаленных - женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

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