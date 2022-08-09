Из-за сильного ветра 9 и 10 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Также в главном управлении МЧС предостерегли гостей и жителей полуострова от последствий урагана. Фото: Архив "КП"

В ближайшие дни в Крыму ожидается сильный ветер со скоростью до 23 м/с. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республики, штормовое предупреждение будет актуально на полуострове 9 и 10 августа.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9-10 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра - 18-23 м/с, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в главном управлении МЧС предостерегли гостей и жителей полуострова от последствий урагана. Из-за сильного ветра возможно радение рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также есть вероятность обрывах линий электропередачи.

Напомним, штормовое предупреждение не так давно было объявлено по всему полуострову из-за сильных ливней, ветра до 25 м/с и подтоплений.