Симферопольское кладбище участников Крымской войны планируют привести в порядок

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

На территории комплекса «Военно-историческое кладбище участников Крымской войны 1853-1856 годов» в Симферополе в ближайшее время установят информационный стенд с историческими сведениями о событиях Крымской войны. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, там появятся новые памятные плиты с названиями воинских частей, участвовавших в боевых действиях, а на аллее будет уложена тротуарная плитка.

В порядок приведут и другие подобные объекты, чтобы сохранить память о предках и передать ее подрастающему поколению, отметил глава администрации Михаил Афанасьев.

Так, на территории братского кладбища русских воинов, которые погибли во время Крымской войны, захоронено больше 36 тысяч солдат.

Ранее кладбище было разрушено. На месте была разобрана часовня, ограда и вывезены памятники. Позже разрушенное кладбище взяли на государственный учет, а в 1984 году Крымский Областной Совет народных депутатов принял распоряжение № 594-Р о реставрации некрополя. Сейчас кладбище в значительной мере восстановлено.