В Феодосии вновь открыли проезд к пляжу «Песчаная балка»

Фото: пресс-служба минкурортов РК

В Феодосии получилось решить вопрос с бесплатной парковкой автомобилей и свободного доступа к пляжу «Песчаная балка». Как сообщает «Крымская газета», задачу поставил глава республики Сергей Аксенов.

- После переговоров с арендаторами земельного участка за короткое время была обустроена новая бесплатная парковка на более чем 20 автомобилей вблизи пляжа. Это позволит отдыхающим комфортно располагаться в любимой зоне отдыха, - отметили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

Напомним, до этого из-за обустройства по всей территории пляжа кемпинга, съезд и проход к прибрежной зоне в Феодосии был закрыт.