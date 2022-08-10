Погода на 10 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 34 градусов

У берегов Ялты море прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах действует чрезвычайная пожарная опасность.

- Сохранится жаркая и ветреная погода. Без осадков, лишь во второй половине дня в центральных, южных и восточных районах вероятны грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 18...20°, днем 31...33°.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15 м/с., днем тепло 32…34°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+29°, северо-восточный ветер 2-10 м/с. Малооблачно, дождь, гроза.

В Евпатории +24…29°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, дождь, гроза.

В Керчи +25 …+29 °, северо-западный ветер 3-9 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Феодосии +24 …+28°, северо-восточный ветер 8-16 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Черноморском +24…+27°, северо-западный ветер 8-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +23…+32°, скорость северо-восточного ветра 6-11 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +25 …+30°, скорость восточного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+26°.

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