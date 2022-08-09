В Симферополе 10 августа отключат электричество на 17 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

10 августа отдельные районы Симферополя останутся без света. Из-за ремонтных работ возникнут перебои с подачей энергии с 8.00 до 17.00.

Где отключат электричество в Симферополе 10 августа 2022:

- улицы Светлая, 27, 29; Зеленая, 50, 77-105 ; Мальченко, 1-11 , 15, 15а, 2-10 , 14; Сибирская, 1-47 ; Вертолетная, 2-24 , 1-27 ; Взлетная, 1-31; Лайнерная, 1-15 ; площадь Аэропорта, 11; Садовая, 18-36 , 19-35 ; Подводников, 14-22 , 13-25 ; Репина, 66-108 , 75-99 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27;

- проспект Победы, 290, 312, 215-243 ;

- переулок Каштановый, 4, 7; Вертолетный, 2-16 ; пер. Посадочный, 4а; пер. Садовый, 12-16 , 13-25.

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