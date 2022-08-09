От взрыва в Новофедоровке пострадали семь человек

Пострадавшие получили осколочные ранения Фото: "КП" Архив

Число пострадавших от взрыва в Новофедоровке увеличилось до семи человек, из них двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Шестерым уже оказали необходимую медицинскую помощь, их отправили домой.

- Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении в ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Его состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, стабильный. Еще один человек из числа гражданского населения погиб на месте, - добавили в ведомстве.