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Общество9 августа 2022 17:18

От взрыва в Новофедоровке пострадали семь человек

Двое из них – несовершеннолетние
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Пострадавшие получили осколочные ранения

Пострадавшие получили осколочные ранения

Фото: "КП" Архив

Число пострадавших от взрыва в Новофедоровке увеличилось до семи человек, из них двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Шестерым уже оказали необходимую медицинскую помощь, их отправили домой.

- Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении в ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Его состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, стабильный. Еще один человек из числа гражданского населения погиб на месте, - добавили в ведомстве.