Количество пострадавших во время взрыва в Новофедоровке увеличилось до девяти

После происшествия двое пострадавших сами обратились за медицинской помощью Фото: Архив "КП"

Количество пострадавших в Крыму после взрыва в Новофедоровке увеличилось до девяти человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В ведомстве отметили, что количество погибших не изменилось.

- Погибший, по-прежнему, один. Семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении, - отметили в Минздраве.

После происшествия двое пострадавших сами обратились за медицинской помощью в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6». По словам медиков, их состояние легкой степени тяжести. После оказания необходимой помощи отправлены на дом.