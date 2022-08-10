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Общество10 августа 2022 6:40

Все отели и пляжи Крыма работают в обычном режиме

Обстановка на полуострове после ЧП в Новофедоровке стабилизировалась
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Обстановка на курортах стабилизировалась

Обстановка на курортах стабилизировалась

Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Крыму продолжается курортный сезон. Все отели и пляжи республики принимают гостей в обычном режиме. Обстановка на дорогах и вокзалах остается спокойной. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

- Пляжи западной части Крыма - Сакский район, Саки, Евпатория, как и всегда встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и Министерства курортов и туризма РК. Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу, - отметили в пресс-службе Минкурортов.

Отмечается, что туристы в результате ЧП в Новофедоровке не пострадали.