Все отели и пляжи Крыма работают в обычном режиме

Обстановка на курортах стабилизировалась Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Крыму продолжается курортный сезон. Все отели и пляжи республики принимают гостей в обычном режиме. Обстановка на дорогах и вокзалах остается спокойной. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

- Пляжи западной части Крыма - Сакский район, Саки, Евпатория, как и всегда встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и Министерства курортов и туризма РК. Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу, - отметили в пресс-службе Минкурортов.

Отмечается, что туристы в результате ЧП в Новофедоровке не пострадали.