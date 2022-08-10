Олег Царев рассказал о состоянии военной техники после взрыва в Новофедоровке

ЧП произошло в Новофедоровке днем 9 августа
Фото: "КП" Архив
Российская авиация не пострадала в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке. Подробности инцидента сообщил политический деятель Олег Царев в своем Tg-канале. Информацию рассказали с места событий.
По словам Олега Царева, техника не пострадала - уцелел и большой транспортный самолет.
- Очень переживал за нашу военную технику. Обрадую всех. С ней все нормально. Скоро аэродром заработает, - подчеркнул политик.
Как отметил Царев, что удар разрушительной силы в одном месте дал разные последствия - взрыв пришелся на часть поселка.
- Рядом с домом, в котором выбиты стекла, стоит дом, в котором стекла целые, - заключил Олег Царев.