В Керчи отремонтируют дороги на нескольких улицах

В Керчи ремонтируют сразу несколько улиц. Фото: Tg-канал главы администрации Керчи Святослава Брусакова

В Керчи в ускоренном темпе ремонтируют дороги. Некоторые объекты уже почти готовы, а на других работы в самом разгаре. Как сообщает «Крымская газета» со ссылкой на мэра города-героя Святослава Брусакова, объем выполненных работ увеличивается с каждым днем.

Так, работы стартовали на улице 1-х Космонавтов - там демонтировали бортовой камень и планируют переподключить сети водоснабжения в районе улицы Петрухина.

На улице Тенистой демонтировали старый асфальт, а также подготовили основание и поребрик под тротуар. На улице Аршинцева фрезерована площадка парковки возле здания поликлиники и демонтирован бортовой камень. Заасфальтировали участок дороги на улице Нестерова - от Орджоникидзе до Черноморской.

- Ремонтные работы в скором времени начнутся и в переулке Корабельном, который также включен в перечень дорог, ремонт которых запланирован на 2022 год в рамках 1-го этапа работ, - подчеркнул Святослав Брусаков.

Кроме того, совсем скоро подрядчик приступит к асфальтированию на улице Олега Кошевого, где также ведется ремонт дорожного полотна.

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