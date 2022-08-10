В Новофедоровке начали оценивать ущерб после взрывов

Глава Крыма Сергей Аксенов работает на месте происшествия. Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

В Новофедоровке стартовала работа комиссии по оценке ущерба после ЧП на аэродроме, произошедшего днем 9 августа. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, сейчас составляются списки пострадавших. Основные повреждения в находящихся рядом с воинской частью домах - выбитые стекла в окнах и балконах, а также повреждения дверей.

- Осмотрел дома, находящиеся рядом с воинской частью в Новофедоровке. Поговорил с жителями поселка. Сегодня до 14:00 за каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти, - отметил глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, к работам по восстановлению власти приступят сразу после того, как Следком завершит оценку последствий ЧП.

- Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация, - заключил Аксенов.