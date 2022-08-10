Взрывы в Новофедоровке повредили 62 многоквартирных дома

Взрыв был таким мощным, что некоторым жителям выбило окна

В Новофедоровке после взрывов повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 магазинов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Также проводится осмотр частных домов. Кроме того будет решаться вопрос подачи газа, электричества и водоснабжения в поврежденные многоквартирные дома. Будет проведено восстановление сетей. Жителям домов будут восстановлены выбитые окна и остекления балконов, а также двери, - заявил глава республики.

Напомним, взрывы, произошедшие в Новофедоровке, признали чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Сергей Аксенов отметил, что в ближайшее время будут восстанавливать инфраструктуру и поврежденные частные жилые дома. Основные работы, которые позволят местным вернуться в свое жилья, планируют завершить в течение десяти дней.