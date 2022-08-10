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Происшествия10 августа 2022 13:13

В Керчи «заминировали» поликлинику

Из поликлиники в Керчи эвакуировали людей из-за сообщения о «минировании»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Информацию проверят правоохранители

Информацию проверят правоохранители

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму возобновилась волна лжеминирований. Сегодня, 10 августа, анонимный звонок поступил в поликлинику №3 в районе Аршинцево в Керчи. Об этом сообщает «Крым24» со ссылкой на пресс-службу администрации Керчи.

- По имеющейся на данный момент информации, проводится проверка здания соответствующими службами и эвакуация людей, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, с февраля 2022 года на Крым обрушилась волна лжеминирований. Такие сообщения получали суды, торговые центры, школы и другие ведомства. Ни в одном случае информация не подтверждалась.