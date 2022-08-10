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Общество10 августа 2022 13:22

Сильные ливни и грозы ожидаются в Крыму 10 и 11 августа

На полуостров надвигается буря
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На Крым надвигаются штормовой ветер, ливни и град

На Крым надвигаются штормовой ветер, ливни и град

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильные ливни с грозой и шквалистый ветер с градом ожидаются Крыму в ближайшие два дня. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в пресс-службе МЧС республики.

- Во второй половине дня и до конца суток 10 августа, 11 августа в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей и гостей полуострова воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Купание в море и нахождение на причалах в такие погодные условия запрещаются.