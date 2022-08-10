В Крыму ликвидировали лесной пожар на площади 50 гектаров

В Крыму ликвидировали крупнейший с начала года лесной пожар Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Крыму ликвидировали крупный лесной пожар. Как сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма, возгорание произошло на территории Евпаторийского лесничества.

- Ориентировочная площадь - 50 гектаров, пожар ликвидирован оперативно в первые стуки силами лесопожарного формирования ГАУ РК «Евпаторийский лесхоз». Угроза перехода огня на земли населенного пункта и объекты экономики не допущена, - подчеркнули в пресс-службе Минприроды республики.

Напомним, в Крыму действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы.