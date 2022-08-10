На Крымском мосту образовалась пятикилометровая пробка

Утром 10 августа Яндекс-карты показывали чистую дорогу сразу в оба направления. Фото: Юлия МАРКИНА

Многих отдыхающих больше всего волнует текущая обстановка на Крымском мосту после взрывов в Новофедоровке 9 августа 2022. Вечером в среду очевидцы заметили огромную пробку, которая тянулась до Тамани. Видео прислали в редакцию «КП-Крым».

Так, на кадрах видно, что на выезде из Крыма выстроились машины со стороны Краснодарского края. По словам очевидцев, виной всему ремонтные работы прямо на выезде из Керчи.

Пробка на выезде из Крыма около 5км. Машины стоят на въезде на мост около часа. Водители говорят, что утром такого не было, - сообщают крымчане.

Напомним, после взрыва в Новофедоровке многих туристов больше всего беспокоила обстановка на Крымском мосту. 9 августа на выезд из полуострова выстроились гигантские пробки. Но утром 10 августа Яндекс-карты показывали чистую дорогу сразу в оба направления.