Крымских львов в честь праздника накормили курятиной

Животным угощение пришлось по вкусу. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В столице Крыма хищников Симферопольского зооуголка поздравили со Всемирным днем льва, который отмечается 10 августа. Цветы и конфеты им дарить не стали, а просто до отвала накормили мясом.

Праздник удался. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Сотрудники приготовили львятам любимое ежедневное лакомство – свежую говядину, а в качестве праздничного десерта угостили царственных особ курочкой, - сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Львы уже второй год живут в Симферополе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Симба, Белла и Нала – эти африканские львята, которым еще нет и двух лет, уже больше года живут в столице Крыма.

Под вольер для прайда молодых хищников отвели солидный кусок земли, площадью пятьсот квадратных метров.

- Они пока по-детски любопытные и очень озорные. Наблюдать за их веселыми играми можно бесконечно, - отметили в ведомстве.

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