Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 6:24

Крымские аграрии собрали рекордный урожай - 2,1 млн тонн зерна

Подобный объем был собран в последний раз в 1989 году
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Крымские аграрии собрали рекордный урожай ранних зерновых. Всего было намолочено 2,1 млн тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн выше прошлогоднего урожая, сообщил в своем телеграмм-канале глава РК Сергей Аксенов.

- Благодарю за самоотверженный труд всех, кто обеспечил рекордный урожай, желаю новых успехов! – выразил благодарность глава республики.

По его словам, лидерами по намолотому урожаю стали Красногвардейский, Сакский и Джанкойский районы. А больше всего зерна выросло в Раздольненском, Красногвардейском и Красноперекопском районах.

Подобный урожай последний раз аграрии собирали в 1989 году, когда было убрано 2,2 млн тонн зерна.