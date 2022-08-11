Крымские аграрии собрали рекордный урожай - 2,1 млн тонн зерна

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Крымские аграрии собрали рекордный урожай ранних зерновых. Всего было намолочено 2,1 млн тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн выше прошлогоднего урожая, сообщил в своем телеграмм-канале глава РК Сергей Аксенов.

- Благодарю за самоотверженный труд всех, кто обеспечил рекордный урожай, желаю новых успехов! – выразил благодарность глава республики.

По его словам, лидерами по намолотому урожаю стали Красногвардейский, Сакский и Джанкойский районы. А больше всего зерна выросло в Раздольненском, Красногвардейском и Красноперекопском районах.

Подобный урожай последний раз аграрии собирали в 1989 году, когда было убрано 2,2 млн тонн зерна.