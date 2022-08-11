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Общество11 августа 2022 7:22

В Симферополе «девятка» на скорости врезалась в столб

Водитель в больнице
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
ДТП произошло 10 августа в 23:00. Архивное фото.

ДТП произошло 10 августа в 23:00. Архивное фото.

В Симферополе ВАЗ 2109 на скорости врезался в электроопору. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, ДТП произошло накануне в 23:00 на Восточном обходе крымской столицы.

- Водитель автомобиля (1998 года рождения) не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (электроопора). При ДТП пострадал водитель автомобиля, с различными травмами он доставлен в лечебное учреждение, -сообщили в МВД.

По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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