ФСБ задержала конкурсного управляющего, вымогавшего семь миллионов за прекращение судебной задолженности в Крыму

Фото: Скриншот из видео УФСБ по Крыму

Конкурсного управляющего «Крымской инвестиционной компании» обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

По информации Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю, 33-летний арбитражный управленец выступил посредником у своего знакомого – конкурсного управляющего в решении вопроса о приостановлении процесса взыскания задолженности. 28 июля его вместе с посредником задержали во время получения взятки.

Напомним, уроженец Волгограда, который занимал должность конкурсного управляющего крымской фирмы обнаружил, что ООО «Крым-Инвест» задолжало предприятию 102 млн рублей. Но за «скромную» плату в 200 тысяч рублей ежемесячно мужчина предложил приостановить процесс взыскания задолженности.

- Киевским районным судом Республики Крым арбитражному управляющему ООО «Крымская инвестиционная компания» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее в отношении конкурсного управляющего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - отметили в пресс-службе ФСБ.

На сегодняшний день спецслужбы продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.