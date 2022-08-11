Вместо скорой приехала полиция: в Симферополе пенсионерка чуть не умерла от инфаркта

Фельдшерам Александру Фролову и Весили Бекировой удалось купировать отек легких у 82-летней пациентки. Фото: Крымский республиканский центр медицины катастроф

В Симферополе пожилая женщина чуть не умерла от инфаркта из-за того, что соседка вместо скорой вызвала полицию. Как сообщили в Крымском центре медицины катастроф, вызов к женщине 82 лет с поводом «задыхается» поступил в час ночи.

- На месте вызова выяснилось, что пациентке, пожилой слабослышащей женщине, стало плохо и она попыталась обратиться за помощью к соседке. Однако соседка испугалась громкого стука в дверь глубокой ночью, побоялась открывать дверь и вызвала полицию. Прибывшие полицейские разобрались в ситуации и вызвали скорую помощь,- сообщили в центре.

Медики диагностировали у пенсионерки обширный острый инфаркт миокарда, осложнившийся острой левожелудочковой недостаточностью – отеком легких.

После комплекса интенсивной и тромболитической терапии, врачам "скорой" удалось купировать отек легких. Женщину доставили в стационар, где она сейчас и проходит лечение.

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