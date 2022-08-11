Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 8:27

Около двух тысяч детей из освобожденных территорий Украины и ЛДНР отдыхают в Крыму

Отдых 300 ребят финансируется из крымского бюджета
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

Около двух тысяч детей из Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР отдыхают в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Отдых трехсот ребят финансируется из бюджета республики, остальных – за счет помощи курирующих субъектов Российской Федерации. Благодарю коллег за поддержку в этом важном вопросе, - написал глава республики в своем телеграм-канале.

Отметим, что в июле было выделено первых 50 путевок на оздоровление и отдых детей из Запорожской области в МДЦ «Артек». Кроме того, прибыло 150 детей из ЛНР. Они оздоравливаются в детском лагере Бахчисарайского района.