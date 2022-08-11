СТО в Красногвардейском районе, где не обслужили военных, полностью снесли

СТО полностью разобрали. Фото: скрин из видео shantaev/tg

В Красногвардейском районе полностью снесли СТО, где в середине июня не обслужили военную машину. Видео разобранных конструкций сервиса у себя в Telegram выложил глава района Роман Шантаев.

-СТО все!- подписал он видеоролик.

Напомним, в середине июня в соцсетях появилось видео, на которых военнослужащие пожаловались, что им отказали в ремонте грузовика на СТО в Красногвардейском районе, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают».

Позже владелец СТО записал ответное видео, на котором пояснил, что его сервис не располагает оборудованием для работы с военными машинами, из-за чего бойцам посоветовали другой автосервис.

Случай получил широкий общественный резонанс. Вскоре местные власти нашли нарушения в работе объекта. Выяснилось, что СТО стоит незаконно. Предпринимателю дали 26 рабочих дней на разбор конструкций. После того, как требование не было выполнено в срок, на снок постройки отвели сутки.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50