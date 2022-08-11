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Общество11 августа 2022 9:56

Житель Твери украл из супермаркета в Севастополе почти сто шоколадок

Вор успел продать похищенные сладости, а вырученные за них деньги потратил
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Севастополе турист из Твери украл почти сто плиток шоколада из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Мужчина надел темные очки, полагаю, что это поможет скрыть его личность, и отправился «на охоту» в севастопольский супермаркет. Парень, оглядываясь по сторонам, набил рюкзак шоколадными плитками и проскользнул мимо охраны.

Пока его не задержали правоохранители, он успел продать похищенные сладости, а вырученные за них деньги потратил.

- В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.