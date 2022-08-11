Филиал ледовой школы «Наследие» Ильи Авербуха в Сакском районе планируют открыть к концу года

Фото: Крымская федерация фигурного катания

Филиал ледовой школы «Наследие» Ильи Авербуха планируют открыть к концу текущего года, сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова. По ее словам, сейчас завершается процесс согласования.

- К Новому году Илья Изяславич Авербух планирует завершить строительство этого объекта. Я напомню, что в Симферополе для установления такого катка потребовалось всего три месяца – они в октябре приступили и уже в декабре провели первые ледовые представления к Новому году. По такому графику идем и сейчас, - передает слова министра "Крымская газета".

Ольга Торубарова также выразила надежду, что эта ледовая площадка станет не только тренировочной базой школы «Наследие», но и будет встречать профессионалов и любителей, которые будут приезжать на тренировочные сборы.

Напомним, школа зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе открылась в 2020 году. Талантливые дети бесплатно обучаются хоккею, фигурному катанию и керлингу.