Заблудившегося туриста из Евпатории сняли с крутого склона возле водопада Джур-Джур

На крутом склоне мужчину обнаружили спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Житель Евпатории заблудился в районе водопада Джур-Джур. Мужчина сбился с тропы и потерял ориентиры, когда спускался с горы Северная Демерджи, сообщили в пресс-службе МЧС. Найти дорогу самостоятельно турист не смог, пришлось обращаться за помощью к спасателям.

- По прибытии, сотрудники чрезвычайного ведомства в пешем порядке приступили к поисковым работам. Спасатели осуществляли визуальный осмотр обследуемой территории, производили звуковые сигналы с целью получения отклика от пострадавшего. В результате, турист был обнаружен на крутом осыпном склоне в районе ущелья Хапхал, выше водопада Джур-Джур, - сообщили в МЧС.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. Спасатели эвакуировали его в село Генеральское.

С ним также провели профилактическую беседу и рассказали о правилах поведения в горно-лесной местности.

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