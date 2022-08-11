В Крыму владельцев электрокаров освободили от уплаты транспортного налога до конца 2023 года

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Владельцы электромобилей в Крыму могут не оплачивать транспортный налог в 2022-2023 годах. От такой обязанности их освободили власти республики, внеся соответствующие поправки в законопроект.

- Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении электромобилей (на одно транспортное средство), что станет хорошим стимулом для физических лиц приобретать экологичный транспорт, - говорится в пояснительной записке к принятому документу.

Отметим, что электрокаров в Крыму стало больше после присоединения полуострова к России. Теперь в республике производят даже собственные модели. На федеральной трассе «Таврида» создано десять зарядных комплексов. Всего по Крыму установлено больше 40 станций для зарядки электрокаров.