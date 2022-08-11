В Керчи сообщили о «минировании» детских садов

Неизвестные сообщили о "минировании" детских садов в Керчи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи неизвестные сообщили о якобы «минировании» детских садов. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в пресс-службе городской администрации.

- Получена информация о «минировании», сейчас она отрабатывается, - сообщили в администрации.

Напомним, 10 августа в поликлинику №3 в Керчи поступил анонимный звонок о «минировании». Персонал и пациенты были эвакуированы.

Волна лжеминирований продолжается в Крыму с февраля. Ни в одном случае информация не подтверждалась.

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