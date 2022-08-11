В Симферополе 12 августа отключат свет на 11 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

12 августа часть Симферополя на несколько часов останется без электричества. Отключения запланированы на время ремонтных работ - с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе не будет света:

- улицы Баррикадная, 50-98/16 , 49-55 , 59; Красных Зорь, 2-22 ; Соколиная, 34-54, 59; Шевченко, 38-68 , 23-59 ; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ;

Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4;

- проспект Победы, 290, 312, 215-243;

- переулки Соколиный, 8-10, 28-30а , 38-66 , 1-39а; Залесский, 2-10 , 1-7.

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