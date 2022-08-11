В Алуште море выбросило на пляж предмет, похожий на болванку от боеприпаса

Предмет, похожий на снаряд, на пляже санатория в Алуште. Фото: скрин из видео Инцидент Крым и Севастополь/Tg

На одном из пляжей Алушты море выбросило на берег предмет, похожий на боеприпас. Видео находки публикуют местные Telegram-каналы.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, найденный предмет представляет собой «болванку, пустой ракетоноситель». Его уже обследовали специалисты.

- Проведена проверка. Никакой опасности предмет не представляет, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В кругах, близких к администрации города, КП-Крым рассказали, что на время проверки территория пляжа была огорожена, вход на него и купание в море были запрещены. Однако сейчас оцепление сняли, предмет охраняется до момента его вывоза специалистами.

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