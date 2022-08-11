До конца года в Крыму появится 172 новых автобуса

Новые автобусы появятся на полуострове уже в конце 2022 года. Фото: Евгений КОЧКИН

Власти Крыма планируют закупить 172 новых автобуса марки ПАЗ. Об этом говорится в распоряжении главы РК Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства республики.

- Определить единственного поставщика по государственному контракту, предметом которого является закупка автобусов марки ПАЗ, модель 320405-04 - 172 единицы, - отмечается в документе.

Так, цена подписанного контракта составляет 1,094 млрд рублей. Новые автобусы появятся на полуострове уже в конце 2022 года. Заказчиком является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Крыма».