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Общество11 августа 2022 15:41

До конца года в Крыму появится 172 новых автобуса

Цена контракта составляет 1,094 млрд рублей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Новые автобусы появятся на полуострове уже в конце 2022 года.

Новые автобусы появятся на полуострове уже в конце 2022 года.

Фото: Евгений КОЧКИН

Власти Крыма планируют закупить 172 новых автобуса марки ПАЗ. Об этом говорится в распоряжении главы РК Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства республики.

- Определить единственного поставщика по государственному контракту, предметом которого является закупка автобусов марки ПАЗ, модель 320405-04 - 172 единицы, - отмечается в документе.

Так, цена подписанного контракта составляет 1,094 млрд рублей. Новые автобусы появятся на полуострове уже в конце 2022 года. Заказчиком является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Крыма».