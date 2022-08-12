В Краснодаре задержали мужчину, сдававшего в аренду несуществующее жилье в Ялте

Мошенник размещал объявления на популярных сайтах в интернете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция установила личность мужчины, который сдавал в аренду несуществующее жилье в Ялте. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчина размещал в Интернете объявления о сдаче квартир отдыхающим, и исчезал после получения предоплаты. Сразу несколько заявлений от пострадавших поступило в полицию Ялты. Так, один из потерпевших лишился около 10 тысяч рублей, другой потерял 6 тысяч рублей.

- Мошенник орудовал по всей территории Российской Федерации. Схема мошенничества во всех случаях была одна: потерпевшие, подобрав для отдыха подходящее жилье, связывались с контактным лицом, чьи данные указаны на сайте, после чего, обговорив детали сделки, переводили мошеннику предоплату. Злоумышленник, заполучив денежные средства, переставал выходить на связь и блокировал объявление на Интернет-ресурсе,- сообщили в МВД по РК.

Мошенником оказался 35-летний мужчина, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. В результате специальной операции, проведенной совместно с правоохранителями из Краснодарского края, его задержали и доставили в Крым.

Сотрудники полиции установили причастность мужчины к 15 преступлениям. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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