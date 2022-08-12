В Бахчисарайском районе высадят 1400 гектаров виноградников

В Крыму появится еще одно предприятие по выращиванию винограда для производства шампанских и столовых вин Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Бахчисарайском районе высадят около 1400 гектаров виноградников, сообщает Корпорация развития Крыма. В проект планируют вложить более 800 миллионов рублей частных инвестиций.

- Реализация инвестпроекта призвана вернуть былую мировую славу вину, производимому в Крыму. Проект содействует развитию сельскохозяйственной отрасли в республике, развитию виноградарства, увеличению объемов налоговых поступлений и отчислений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, а также созданию новых рабочих мест. Благодаря реализации проекта планируется привлечь 821 миллион рублей инвестиций, - отметил генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Частный инвестор планирует создать на территории Бахчисарайского района предприятие по выращиванию винограда для производства крымских шампанских и столовых вин. Выращенный здесь виноград по качественным характеристикам будет соответствовать требованиям ведущих винных производителей. Тем более, что почва на выбранном участке земли такая же, как на итальянских виноградниках, поэтому урожай будет ничем не хуже, уверен инвестор.

Посадочный материал планируется использовать от ведущих мировых питомников.

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