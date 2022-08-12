Полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода на Восточном обходе Симферополя

ДТП произошло на Восточном обходе Симферополя. Фото: МВД по РК

Полиция объявила в розыск водителя, который поздно вечером 11 августа сбил пешехода на Восточном обходе Симферополя и скрылся с места ДТП.

- Около 22:16 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по автомобильной дороге Восточный обход со стороны села Живописное в направлении села Давыдовка допустил наезд на пешехода, мужчину 1970 года рождения,который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, - сообщили в МВД по РК.

Автомобиль с места ДТП скрылся. Фото: МВД по РК

В результате ДТП мужчина от полученных травм он скончался на месте. Водитель место ДТП покинул.

Всех, кто стал свидетелем ДТП, просят сообщить по телефону дежурной части УГИБДД МВД по Республике Крым по телефонам (3652) 668-700 или 102. Правоохранители гарантируют анонимность.

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